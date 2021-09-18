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Yaramazlara biraz batar!

Nedim Türkmen: Devlet borçlarını ödemeyerek, bütçe açığının büyümesini engelliyor

Vergi gelirlerindeki muhteşem performansa rağmen, yılsonu hedefi olan 244 milyar 993 milyon TL’nin üzerinde bir bütçe açığı verileceği ortaya çıktı. İktidar, tasarruf yapmak yerine, devletten Katma Değer Vergisi (KDV) iade alacağı olan mükelleflerin iadesini ödememek ya da devlete medikal malzeme satan yüzlerce firmanın alacaklarını ödememek yolunu seçti. Devletten gerek KDV iadesi gerekse mal ve hizmet satışı yapıp parasını 2 yıldır alamayanlar, basın açıklamalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bütçe açığı vermemek için tasarruf yapmak yerine, iş dünyasını paralarını ödemeyerek cezalandırmak, bindiğin dalı kesmek değil midir? Devlete iş yapan ve devletten alacaklı olan şirketler, bu alacakları ile ilgili olarak şüpheli alacak karşılığı zarar bile yazamamaktadırlar. Bu işletmeler iflas ettiğinde, devletin vergi kaynaklarının da kuruyacağını hesaba katmamak ve ihracatçının üzerinde KDV finansmanı bırakmak vahim sonuçlar doğuracaktır.


Nedim Türkmen’in yazısı

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