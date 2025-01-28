Necmettin Batırel: Kenya'nın notunu yükselten kredi kuruluşu Moody's, Türkiye'yi pas geçti…

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Arjantin ve Kenya’nın notunu yükselten uluslararası kredi kuruluşu Moody’s, Türkiye’yi pas geçti… “Periyodik gözden geçirmeyi tamamladım” dedi. Oysa piyasalar not artırımı yapılacağına inanmıştı. Zira hem göstergeler düzgün, hem de ileriye dönük beklentiler güçlü. Moody’s kredi notumuzda bir revizyona gitmediği gibi, ne zaman bu yönde bir adım atacağı hususunda da ipucu vermedi. Yatırımcılar kredi notunun B1’den Ba3’e yükseltilmesini bekliyordu.

Moody’s, 2024 yılında Türkiye’nin notunda iki kademe artışa gitmişti. Şu anda Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir ülke seviyesinin Fitch ve Standard and Poor’s’a göre 3 Moody’s’e göre 4 kademe altında bulunuyor. Karar sonrası yaptığı açıklama şöyle: “Ekonomi dayanıklı, hükûmet borç yükü ılımlı, parasal ve makroekonomik etkinlik artıyor, ‘Ortodoks politikalar’a dönüş kredi açısından olumlu, enflasyon düşüyor, 2025 sonunda TÜFE yüzde 30 olacak.

Altın ithalatı azalıyor, düşük enerji fiyatlarıyla güçlü turizm gelirleri dolayısıyla cari hesap 12 ayda GSYHİ’nin 0,7’sine geriledi, Merkez Bankasının döviz rezervleri artık sağlam şekilde pozitif, dışsal kırılganlık azalıyor, makroekonomik istikrarı yeniden sağlayan, politikaları etkili bir şekilde uygulamaya devam ederse not yükseltilebilir…” Görüyorsunuz hem son derece olumlu resim çiziyor, hem de çekimser kalıyor.

Necmettin Batırel’in yazısı