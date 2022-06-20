Necati Özkan: Altılı masanın çekim merkezine dönüşmesi en acil görev

Muhalif sözcüler yeni ve kararsız seçmenlerin kafasını karıştıran “helalleşme” ve “hesaplaşma” aksındaki mesajları bir an önce terk edip, “Türkiye’nin yeni demokrasi ütopyasını” anlatmaya başlamalıdır.

6’lı masanın bir çekim merkezine dönüşmesi en acil görev ve Türkiye’nin geleceği için en stratejik adımdır. Bu doğrultuda seçim için işbirliği yerine, stratejik ittifak kararı alabilmek altı liderin tarihi sorumluluğudur. 6’lı masayı oluşturan partilerin sözcüleri, tarihsel, sosyolojik ve ideolojik farklılıklarını koruyarak, artık tek ve güçlü ses çıkarabilmelidir.

Bunun en somut yolu ortak Türkiye hayalini içeren ortak kampanyalardan geçer. Muhalefet partilerinin farklı vaat ve sloganlarla halen yapmakta oldukları kampanyalardan vazgeçilmeli, kurumsal kimliklerini, renklerini ve farklılıklarını koruyan ama, ortak mesaj ve vaatler içeren kampanyalara başlanmalıdır. Yeni ve kararsız seçmen muhalefetten ancak böylesi ortak sesler duyarsa etkilenebilir ve ikna olabilir.

Necati Özkan’ın yazısı