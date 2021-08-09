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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Ziya Selçuk’un topluma bir açıklama borcu var

Türkiye’nin eğitime ayırdığı yüksek bütçe ile kişi zengin etme, partili hısım akraba kayırma önceliği devam etti. Eğitim kalitesi açısından öğrencilerimiz dünyanın 137 ülkesi içinde 99’uncu sıraya gerilediler. Bizim çocuklarımız PİSA ve TIMSS’da 50 ülke içinde 34’üncü sıraya çakıldılar. Eğitim sistemimiz sıfır çekmeye devam ediyor. Geminin kaptanından “Affınızı istiyorum” diyerek istifasını isteyen ve “affedilerek istifası kabul edilen” Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un topluma bir açıklama borcu var.

Affınızı istediniz. Af istemek ne demek? Kim kabahatli? Özür kimde, kimlerde? Niçin yapamadınız? Kaptan Erdoğan mı sizi gemiden attı, siz mi “gemi batıyor, ben kaçayım” diye düşündünüz? Vizyona kim taş koydu? Açıklayın ne oldu? İstediğin zaman bin. Açıklama yapmadan in. Türkiye! Babanızın gemisi mi?


Necati Doğru’nun yazısı

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