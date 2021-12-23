Necati Doğru: Yılbaşından sonra ne olacağını kimse kestiremiyor

YEM: Yeni Ekonomik Model. Düşük faiz, yüksek kur, değersiz TL, ucuz emek desteği ile zararına ihracat, ihraç malı fiyatı düşerken, ithal malı fiyatının artmasını da göze alıp; cari açığın kapanması hedeflerine kilitlenmişti. YEM ile birlikte önce dolar bollaşacak. Sonra da TL değer kazanacaktı. TL değer kazanınca fiyatlar (enflasyon) gerileyecekti. YEM kundaklayıcı oldu. Ev yanmaya başladı. Devalüasyon. Enflasyon. Birlikte patladı. DEM ilan edildi. YEM: Zayıf TL seviciydi. DEM: Değerli TL hedefliyor. DEM, dövize (dolara) hücumu durduracak gibi bir geçici durum yarattı. Yarın, öbür gün, yılbaşından sonra ne olur? Kimse kestiremiyor. DEM’in kurucu babaları ile akıl hocaları da sonucu bilmiyor. Dövize hücum yeniden başlarsa; Hazine verdiği sözü tutmak için karşılıksız para basmaya itilir ve Türkiye üç haneli enflasyona tamamen girer. Oysa Özal’ın “serbest faiz- serbest kur- serbest fiyat modelinde” faiz artışı ile kur artışının bütçeye bir yükü, maliyeti yoktu.
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