Necati Doğru: Yangın kör gözleri açtı

Tek adam düzeni, Türkiye’yi yaktı. Yanan orman alevinin ışığında; Türkiye’nin bütün kurumlarının “sizden ve bizden” diye ikiye çatlatıldığını dünya gördü. Devlet kurumları “onlar ve biz” diye bölünmüş bir geri kadrolaşmanın içine itildiği için Türkiye varlık içinde yokluk yaşadı. Son 20 yıllık dönüşümün sonunda Türkiye, kurumuş dal ve yapraklardan yuva yapıp ölümü bekleyen efsanedeki kuşlara döndürüldü. Huma kuşunun, Anka kuşunun, Simurg’un hikayesi, sanki Türkiye’nin hikayesidir. Türkiye küllerinden yeniden doğacak günleri aramaya başladı.

Yangın!

Kör gözleri de açtı.

Bahçeleri, ağaçları, evleri, hayvanları ve yakınları alevler içinde yanan insanlar, “otobüsünden fırlatılan çay paketlerini yerden alıp, otobüse geri atmayı” akıllarından geçirdiler. Türkiye küllerinden yeniden doğmaya hazır duruma geçti.

Hilesiz seçim.

Hurdasız yönetim.

Necati Doğru’nun yazısı