Necati Doğru: Türkiye narkozdan çıktı

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Her seçimi kazanıp halk desteğini arkasına almayı avantaja çevirip bütün güçleri elinde toplayan bir rejim kurdu. Bu rejimle ülkeyi derin yapışkan ekonomik krize soktu. Oysa hem faiz, hem döviz, hem enflasyon aynı anda inecekti, inmedi. 2025 Mart ayı geride kaldı inmiyor. Bir yanda çok zengin küçük bir azınlık, diğer yanda geçim sıkıntısına düşmüş büyük çoğunluk doğdu.

Narkoz etkisi bitti. Halk gerçeği gördü. Halk, narkozdan uyanır gibi oldu. Şüphelenmeye başladı. Ölünceye kadar Cumhurbaşkanı kalmak için rakibi İmamoğlu’nun 35 yıllık diplomasını ayıplı sayınca ve “soyguncu suçlamasıyla” rakibini hapse koyunca Türkiye’nin yüzde 70’i narkozdan çıktı. Meydanlara indi.

23 yılın sonunda; “Milli ekonomiye darbe vurmaya çalışıyorlar. Sokak teröristleri, milli ve yerli firmalarımızı batırmak istiyorlar” diyerek yine mağduriyet narkozu ile var olmaya çalışıyor. Meydanlardan yükselen ses ise; “Her şey çok güzel olacak” diye bağırıyor ve onu ‘seçim yapmaya’ çağırıyor. Narkoz dağılır. Halk, titrer. Kendine gelir. Son 15 gün yaşadıklarımızın açıklaması: Türkiye narkozdan çıktı.

Necati Doğru’nun yazısı