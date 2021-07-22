Necati Doğru: Türkiye enkaza talip; tahminler dumanlı

Suriyeli göçmenler de akın akın gelmişlerdi. Türkiye’yi yönetenler, “komşudaki yangına su dökelim” kararı almak yerine Amerikan yağcılığı yapmak için Suriye yangınına benzin dökmüşlerdi. Eğit-Donat-ÖSO günlerine böyle girilmişti.

Türkiye’yi yönetenler şimdi ABD’nin yeni başkanı Biden’ın ağzına bakarak; “Başkent Kabil’in güvenliğini sağamaya Mehmetçik göndereceklerini” fısıldıyorlar. ABD’nin Afganistan’da Taliban ile 20 yıl süren savaşı, 174 bin ölüme, 20 bin askerin yaralanmasına ve milyonlarca sivil Afganlının göç etmesine, 2 trilyon dolar savaş harcamasına mal oldu.

Türkiye enkaza talip.

Niçin?

Ne amaçla?

Ne hesapla?

Tahminler dumanlı.

Necati Doğru’nun yazısı