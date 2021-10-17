Necati Doğru: ‘TÜGVA’ tabelası kalktı, ‘Hotel’ tabelası konuldu

Yalanlar yeni yalanlar doğuruyor ve tabelalar “yalanları örtüp gizlemek için” değişiveriyor. Kimse “kuşkuya düşmesin ve aklından acaba bu söylenen doğru mu diye geçirmesin” istemişler. “Binadaki TÜGVA tabelası değiştirildi” başlığının altına 2 tabelanın fotoğrafını, yan yana koymuşlar. Bina aynı. Tabela farklı. Birinde: TÜGVA yazıyor. Diğerinde: LİNA HOTEL.

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nin Meclis Üyesi Atilla Özen, “TÜGVA tarafından öğrenci yurdu olarak kullanıldığı öne sürülen bina için belediye kasasından kaç TL ödeme yaptınız?” diye soru sorunca tabela değişikliğine gidildi.

Necati Doğru’nun yazısı