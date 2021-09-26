Necati Doğru: TL değersiz… İhraç malı ucuz… Emek 3 kuruş… Böyle mi kalkınacağız?

TL değersiz. İhraç malı ucuz. Emek 3 kuruş. Böyle mi kalkınacağız?

TL değersiz dolar değerli olunca bu kez ithal edilen ürünler pahalı oluyor. Türkiye, ihracatı büyüyor ancak ihraç malı üretirken kullandığı yarı mamul malların oranı yüzde 70- 80 ithalata (ara malı ve enerji) bağımlılığa çakılıp kaldığı için “büyürken yoksullaşan” ülke durumuna geldi.

Cumhurbaşkanı’nın “yüksek büyüme oranını yakaladık…” diye övünme dozunda başarı sergilediği gün Ankara Sanayi Odası Başkanım Nurettin Özdebir, “yoksullaştıran bir büyüme gerçekleşiyor…” dedi.

Necati Doğru’nun yazısı