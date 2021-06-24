Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Size ipucu yazayım

ABD devleti kirli para yıkanmasına izin vermediği için onlar da Türkiye’ye aklanmaya koştular. İşte Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş, Amerikan kara paracıların hamama gelişlerinin yerli yan ürünleridir.

Biri peşkirci.


Öbürü peştemalci.

Türkiye’yi kimler ve hangi koşullar “Kara Para Yıkama Hamamı Ülkesi” yaptı?

O konu örtülüyor.

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Size ipucu yazayım.

Varlık Barışı nedir?

Niçin ilan edilir?

Ne zaman başladı?

Son 12 yılda 7 kez Varlık Barışı ilan etme ihtiyacı neden duyuldu?

Bu soruları merak edin.

Bir de şunu merak edin:

Türkiye’de “nereden buldun, nasıl zengin oldun?” sorusunu sorma imkanı veren Gelir Vergisi Kanunu içindeki “Herkes gelirinin kaynağını açıklamak zorundadır” maddesi neden kaldırıldı?

Necati Doğru’nun yazısı

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