Necati Doğru: Siz bittiniz, gidin artık

Ekonomiyi çok büyük krize soktunuz. Köprüler yaptık, hastaneler yaptık, hava meydanları yaptık, kültür merkezleri diktik diye kendinizi savunmaktasınız. Herkesin evinde buzdolabı, elinde cep telefonu, altında arabası var diye topluma “buzdolabı- cep telefonu- köprü ve havaalanı tesellisi” sunmaktasınız. Bu hazine garantili borçla yapılanların hepsi pahalıya patlayan (2040- 2050 yılına kadar borç ödenecek) yatırımlar olduğu için bugün ekonomi üzerinde “kara delik” oldu. Şimdi; “50+1 tuzaktı ya da sıkıntı yarattı” diye bahane üretmektesiniz. Bahaneniz kirli çorap. Pis kokuyor. Siz bittiniz. Gidin artık.

Necati Doğru’nun yazısı