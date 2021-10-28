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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Sistem tıkandığı için doktorlar ‘tükeniyoruz, görün’ diye uyarmaya başladılar

Sistem çıkmaza girdiği için doktorlar; “Tükeniyoruz, görün…” diye uyarmaya başladılar. Yurt dışına gidiyorlar. “Geçen yıl 1000 doktorumuz yurt dışına gitti, bu yıl gidenler 1500’ü bulur” haberleri yazılır oldu. Genç doktorlar, Türkiye’den kaçıp yurt dışına gitmek için İngilizce ve Almanca kurslarına yazılıyorlar.

Türkiye’ye “Korkma müteahhidim!” modeli getirildi: 1300 yataklı, 51 ameliyathaneli, 500 doktorlu (380 milyon 60 bin Avro bedelli) hastaneler yapıldı. Hasta garantisi verildi. Müteahhitlere yaptırılan hastaneler, hastasız kalmasın diye çevredeki “kamu hastaneleri kapatıldığı” için mecburen hastalar “korkma müteahhidim hastanelerine” doluştu. Müteahhitlere de “döviz üzerinden garanti” verildi. Devlet, halktan topladığı vergiden; “hastane dolup taşıyormuş” gibi birkaç milyar Avro ödemeye başladı.


Modelin geldiği yere bak: Doktorlar, “Tükeniyoruz, görün” çağrısı yapıyor.

Necati Doğru’nun yazısı

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‘Sağlık notu’nuzu biliyor musunuz?

Tansiyon, kan şekeri, kan yağları (LDL, HDL, trigliserid), bel çevresi ve vücut kitle indeks değerleriniz, sağlığınızın karne notları. Değerlerinizi bilmeniz ve takibiniz, daha etkili önlemler almanız için yol gösterici olabilir.

İyi Parti nedir?

İyi Parti, kendisi siyaset üreterek başarılı olan bir parti değil, hâlihazırda var olan ve kendisini temsil edecek siyasal aktör arayan bir kitlenin desteğiyle ayakta duran bir parti.

Bakan Koca: 36 saatlik çalışma süresini insani bulmuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Rümeysa Şen’in kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki iddialara yanıt verdi: “Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu ise maalesef gerçektir. Biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz.”