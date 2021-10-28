Necati Doğru: Sistem tıkandığı için doktorlar ‘tükeniyoruz, görün’ diye uyarmaya başladılar

Sistem çıkmaza girdiği için doktorlar; “Tükeniyoruz, görün…” diye uyarmaya başladılar. Yurt dışına gidiyorlar. “Geçen yıl 1000 doktorumuz yurt dışına gitti, bu yıl gidenler 1500’ü bulur” haberleri yazılır oldu. Genç doktorlar, Türkiye’den kaçıp yurt dışına gitmek için İngilizce ve Almanca kurslarına yazılıyorlar.

Türkiye’ye “Korkma müteahhidim!” modeli getirildi: 1300 yataklı, 51 ameliyathaneli, 500 doktorlu (380 milyon 60 bin Avro bedelli) hastaneler yapıldı. Hasta garantisi verildi. Müteahhitlere yaptırılan hastaneler, hastasız kalmasın diye çevredeki “kamu hastaneleri kapatıldığı” için mecburen hastalar “korkma müteahhidim hastanelerine” doluştu. Müteahhitlere de “döviz üzerinden garanti” verildi. Devlet, halktan topladığı vergiden; “hastane dolup taşıyormuş” gibi birkaç milyar Avro ödemeye başladı.

Modelin geldiği yere bak: Doktorlar, “Tükeniyoruz, görün” çağrısı yapıyor.

Necati Doğru’nun yazısı