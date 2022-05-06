Necati Doğru: Rantsız hiçbir iş alanı kalmadı

En büyük ahlaksızlık, yiyicilik, adam kayırma, kişi zengin etme, ülkeyi yoksullaştırma son 20 yıldır süren “rezil rantçılıktan” doğdu. Bu çapsız iktidar; 20 yıl içinde sürekli olarak “rant yaratma ve rant dağıtma” politikasını kıble yaptı. Para politikası izlerken, mali politikalar yürütülürken, çevre ve kent yenilenmeleri projeleri geliştirilirken, özelleştirmeler yapılırken, dış borç artırılırken, yüksek faizli dış para ile Hazine garantili hava alanı, köprü, hastane türü gösteriş yatırımları ihale edilirken, cemaati olmayan büyük lüks camiler yapılırken, 128 milyar dolar rezerv eritilirken meyvelerini partili arsız azınlığın topladığı rantlar yaratıldı. Temiz olan her şey kirlendi, kirletildi. Rantsız hiçbir iş alanı kalmadı.
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