Necati Doğru: Niçin bu istek? Neden bu arzu? Niye bu proje?

Suriye göçü alevdi. Afgan göçü yanardağ. Afgan göçüyle aç, yoksul, terk edilmiş, ihanet edilmiş, kandırılmış kitleler gelip zengin Avrupa’nın kapısına dayanacak. Türkiye, İran ve Pakistan bu göçün frenleyicisi, durdurucusu, toplanma merkezi olsun istiyorlar. Başta ABD, Almanya, Fransa üst yöneticileri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin sözcüleri, “Türkiye Afganistan’da kalmalı… Taliban ile işbirliği yapmalı…” diye yol göstericiliğe soyundular.

Niçin bu istek? Neden bu arzu? Niye bu proje? Afganlı göçmen zengin Avrupa ile süper ABD’nin sınırlarını zorlayıp girme noktasına gelmesin. Bu yüzden Türkiye’yi Taliban ile aynı yatağa girmeye itekliyorlar.

Necati Doğru’nun yazısı