Necati Doğru: NATO-TOTO başladı

NATO Finlandiya ile İsveç’i de içine alarak genişleyecekse burada Türkiye’nin “veto hakkını kullanırken” önce ABD’ye dönüp; “Hem PKK/YPG’ye her türlü desteği verip hem de Türkiye’den Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için olur istemek tutarsızlıktır demesi” gerekmez mi? ABD Başkanı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini dün “en güçlü biçimde” destekleyeceklerini açıkladı. Finlandiya Başbakanı ise önceki gün; “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, Finlandiya’nın NATO üyeliğini destekleyeceğini bana söyledi” diye açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “eski hataları tekrarlamayacağız” dedi ve kapıyı tam kapattı. Cumhurbaşkanı içe ayrı dışa ayrı mı konuşuyor? Nitekim Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın ABD’ye ve dış dünyaya “kapının tam kapanmadığı” mesajını verdi. NATO-TOTO başladı. Ne olacak, göreceğiz.

Necati Doğru’nun yazısı