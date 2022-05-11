Necati Doğru: Kumar yine tutmadı

Türkiye’nin yaşadığı büyük kriz dönemlerinde bile “Enflasyon-Kur-Faiz” üçlüsünün birbirinden bu kadar koptuğu olmamıştı. Tayyip Erdoğan’ın ekonomi kadrosu; doların yükselmesini önlemek için 128 milyar dolar rezervi eritme kumarını oynamışlardı. Sonrasında yine Merkez Bankası rezervlerini eriterek doları hiç değilse 15 TL’nin altında durdurmayı hedeflediler. Kumar yine tutmadı. Dolar 15 TL’yi geçti.

Necati Doğru’nun yazısı