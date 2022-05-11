Necati Doğru: Kumar yine tutmadı

Türkiye’nin yaşadığı büyük kriz dönemlerinde bile “Enflasyon-Kur-Faiz” üçlüsünün birbirinden bu kadar koptuğu olmamıştı. Tayyip Erdoğan’ın ekonomi kadrosu; doların yükselmesini önlemek için 128 milyar dolar rezervi eritme kumarını oynamışlardı. Sonrasında yine Merkez Bankası rezervlerini eriterek doları hiç değilse 15 TL’nin altında durdurmayı hedeflediler. Kumar yine tutmadı. Dolar 15 TL’yi geçti.
SON HABERLER
Muhafazakar kuruluşlardan festival iptaline destek: Kızlı erkekli kalınıyordu
İktidara yakın muhafazakar kuruluşlardan oluşan Eskişehir Kardeşlik … Devamı...
Adidas’ın 25 çift çıplak meme kullandığı sütyen reklamına yasak geldi
Spor giyim markası Adidas'ın 'her şekil ve büyüklük için konfor' sloganıyla … Devamı...
ABD’li oyuncu kendini Starbucks tezgahına yapıştırdı: Vegan sütlere ekstra ücret almayı kesin
ABD'li oyuncu James Cromwell vegan sütlerde ekstra ücret alınmasını … Devamı...
El Cezire muhabiri, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü
El Cezire'nin kadın muhabiri 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile, işgal altındaki … Devamı...
Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı
Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre … Devamı...
CHP’den seçim startı: 102 vekille 51 şehre çıkarma
CHP'li 102 milletvekili 3-6 Haziran arasında 51 şehre gidecek. 'Sorunu … Devamı...
Refik Anadol’un NFT eseri 21 milyon TL’ye satıldı
‘Yeni medya sanatçısı’ Refik Anadol’un Barcelona’daki ünlü Casa Batllo … Devamı...
‘Hayalet’ AVM sayısında patlama
Bir dönem çokça yatırım çeken AVM sektöründe son yıllarda tam tersi bir … Devamı...
Bill Gates, Covid-19’a yakalandı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19'a yakalandığını … Devamı...
Adana’da kalaşnikoflu iki kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve birinin elinde … Devamı...