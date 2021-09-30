Necati Doğru: Külliye’de porsiyonlar küçülmedi, büyüdü

Türkçemizde “sen benim dediğimi yap; yaptığımı yapma” cümlesiyle aynı anlama gelen “ele verir talkını kendi yutar salkımı” diye halkın kullandığı filozofça bir deyim var.

Arşive girin bakın; korona krizi ekonomiyi vurunca ve halkın gelirleri giderlerini karşılayamaz olunca “porsiyonları küçültelim” çağırısı yapıldığını göreceksiniz. Böyle bir çağırı yapılmış olmasına rağmen Beştepe Külliyesi’nin (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) mutfak harcaması bir yılda yüzde 64 artış gösterdi.

Sayıştay raporuna göre Saray’ın yıllık gıda harcaması 7 milyon 414 TL’yi buldu. Geçen yıla göre yüzde 64 artış. Demek ki porsiyonlar küçülmedi, büyüdü. Ve ya gıda enflasyonu TUİK’in ilan ettiğinin üç katı. Sayıştay raporuna göre Beştepe her ay mutfak için yaklaşık 61 bin TL harcıyor.

Necati Doğru’nun yazısı