Necati Doğru: Kim bu yabancı silahlı kuvvetler?

Tamam canımız feda olsun ancak soruların cevabını da alalım, nereden geldik, nereye gidiyoruz bilelim. Tezkere süresi uzatıldı. Niçin 1 yıl yetemedi? Niçin 2 yıla genişledi?

Öncelikle cevap aranan soru şu: Suriye’ye asker göndermeye Meclis izni isteyen tezkerenin içine “Yabancı silahlı kuvvetlerin vatan topraklarında bulunması” maddesi de yerleşti. Kim bu yabancı silahlı kuvvetler? Tezkerenin içine yabancı askerin ülkeye gelmesine izin yetkisi konulması hangi ihtiyaçtan doğdu? Yabancı asker! Niçin gelecek? Kimi koruyacak? Kimi korkutacak?

Necati Doğru’nun yazısı