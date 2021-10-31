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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Kim bu yabancı silahlı kuvvetler?

Tamam canımız feda olsun ancak soruların cevabını da alalım, nereden geldik, nereye gidiyoruz bilelim. Tezkere süresi uzatıldı. Niçin 1 yıl yetemedi? Niçin 2 yıla genişledi?

Öncelikle cevap aranan soru şu: Suriye’ye asker göndermeye Meclis izni isteyen tezkerenin içine “Yabancı silahlı kuvvetlerin vatan topraklarında bulunması” maddesi de yerleşti. Kim bu yabancı silahlı kuvvetler? Tezkerenin içine yabancı askerin ülkeye gelmesine izin yetkisi konulması hangi ihtiyaçtan doğdu? Yabancı asker! Niçin gelecek? Kimi koruyacak? Kimi korkutacak?


Necati Doğru’nun yazısı

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9 soruda: İklim krizi ve COP zirvesi

Bu yıl düzenlenecek olan COP26 zirvesi 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow’da gerçekleşecek. Zirve tarafların aksi bir karar belirtmediği sürece her yıl gerçekleşir. Ancak 2020’de COVİD-19 pandemisi nedeniyle COP26 gerçekleşememiş ve 2021’e ertelenmişti.

Muhterem muhalefet, insan gibi yaşamak istiyoruz, mesele bu!

Ben, insan gibi yaşamak istiyorum, hükümet sistemi tercihleri ise o insan gibi yaşam için gerekli koşulların inşasına yardım edeceği ölçüde önemli, benim için, herkes için. Gerisi laf, bir ömür dinledik zaten, çok da sıkıldık!