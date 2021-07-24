Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Kelin merhemi varsa!

Biden istedi diye Kabil Havaalanı’na Mehmetçik göndermek, “ABD’nin taşeron gücü olmayı” kabule girer ve cinnetin kör kuyusu Türkiye’yi tarih önünde zora sokar. Bir anda kendini Rusya ile Çin’i kuşatmaya alma yeni stratejini seçmiş ABD’nin piyonu durumuna iter.

ABD, İngiltere, Rusya ve Çin’in karşılıklı “bilek bükme ve dünyayı yeniden paylaşma” arayışında Türkiye’nin onlardan bağımsız olarak, hiç birinin piyonu olmadan “Afganistan’ı eski tarihi günlerde yaşandığı gibi dost ve kardeş yapabilecek” planı, programı (yani merhemi) nedir?


Kelin merhemi varsa!

Görelim.

Necati Doğru’nun yazısı

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