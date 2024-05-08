Necati Doğru: Kayırmacılık mikrobu

Ahlakı çürütüyor. Osmanlı’yı bu mikrop dibe çekti batırdı, Cumhuriyet’in her anlamda uygarlığı en üst noktada yakalama hızını bu mikrop kesti.

Kayırmacılık:

Hısım akrabayı, partiliyi, yandaşı, yeğeni, damadı, enişteyi devlet ya da belediye kadrolarında koltuk sahibi etme, mikrobu; AKP iktidarı öncesinden de vardı. 22 yıllık bu iktidar döneminde ise kendine çok elverişli ortamı buldu. Devletin tüm kurumlarına girdi. Bu mikrop yaşasın, yayılsın, bünyede gizlensin ve hep AKP’li kalsın diye “mülakat adlı bir şurup” bile bulundu.

Şuruplu mikrop!

Türkiye’yi çürüttü.

Adaletin, fırsat eşitliğinin, ahlakın, dürüstlüğün olmadığı bugünkü düzeni bu mikrop yarattı. “İşleri hak edene değil hısım akrabaya verme fırsatçılığı” bugün yaşanan enflasyonu da patlattı. Halk yoksullaştı. Uçurum büyüdü. Kayrılanlar şişti, zenginleşti. Kibirliler Türkiye’nin egemen sınıfı oldu. En lüks, en pahalı makam otomobili seviciliği bu mikropla bünyeye girdi. Adalet, bu mikropla hançerledi. Türkiye dünyanın itibarsız ülkeleri arasına geriledi. Seçimler oldu. Halk, bu mikrobu ülkeye bela edenlere sandıkta derslerini verdi. CHP 420 belediye yönetimini kazandı. Fakat şu işe bakın; “CHP’ye de AKP’ye benzeme mikrobu” hemen bulaştı.

Necati Doğru’nun yazısı