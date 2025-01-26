Necati Doğru: Japon mühendis haklı; ülkemizde vicdanlar kösele, yönetim sağır, muhalefet şike

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Çelik halat koptu, işçi öldü diye sorumluluk duyup intihar eden Japon Mühendis, öbür dünyadan Türkiye’ye mektup gönderdi; “ülkenizde vicdan kösele, yönetim sağır, muhalefet şike” diye yazdı. Japon mühendis haklı; vicdan kösele, yönetim sağır, muhalefet şike olmasaydı; “ilk önce Cumhurbaşkanı’nın istifa etmesi, aynı saatlerde Turizm Bakanı ile Şehircilik Bakanı’nın koltuklarını bırakması” gerekirdi. Ve onları beklemeden muhalefet partisi CHP’den seçilmiş Bolu Belediye Başkanı’nın “35’i çocuk 78 insanın ölümünden ben de sorumluyum, kendimi temize çıkartmak bana, partim CHP’ye ve ülkeme yakışmaz, istifa ediyorum” demeliydi.

Sayın Cumhurbaşkanı! Sizin Turizm Bakanı yaptığınız bakanınız, 78 canı yakan otelin sahibini; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nda Karadeniz Bölge Temsilcisi yapmış. Odalarının günlüğünü 18.000 TL’den başlayıp 50.000 TL’ye kadar pazarlayan otelin sahibine aynı zamanda Türkiye turizmini geliştirme ve tanıtma koltuğunu aslında siz vermiş oldunuz. O da koltuğun gücüyle otelinde yangına karşı eksiklikler tespit edildiğinde dilekçeyi geri çekip; yasalara, kurallara, yönetmenliklere, yeterliliklere meydan okudu ve sizi de aldatmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı! Ne bekliyorsunuz. İstifa ediniz ki arkanızdan bakanlarınız da gelsin.

Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı, önce kendi partisinden Bolu Belediye Başkanı’nı “istifaya çağırmak” yerine yangında onun sorumluluğunu halktan gizlemeye çalışıyor. Bolu Belediye Başkanı, dayısının oğlunu Belediye’ye itfaiyeden sorumlu müdür yapmış; TV ekranından kendisi açıkladı; “Sayın Recep Tayyip Erdoğan damadını niye bakan yaptıysa ben de dayımın oğlunu belediyede müdür yaptım” dedi. Bu cümle bile istifa etmesini gerektirir. Japon mühendis haklı; ülkemizde vicdanlar kösele, yönetim sağır, muhalefet şike.

Necati Doğru’nun yazısı