Necati Doğru: İmamoğlu’nun ızgara balık yemesi çatının çökmesinden daha büyük kusur görülüyor

İstanbul Havalimanı’nın yaptırıcı sahibi devlet, (yani onun temsilcisi bugünkü Altyapı Bakanı) 32 milyar Euro’ya fatura edilen İstanbul Havalimanı’nın terminal binalarının çatılarının da gelecek kış çökmeyeceğini nasıl garanti edebilir?

Niçin İTÜ, ODTÜ, YILDIZ TEKNİK, TMMOB’den bir heyet oluşturup İstanbul Havalimanı yapımında “çalıp çırpma olup olmadığını” araştırmayı akıl etmedi.

Çatı çöktü.

Zaten yıkacaktık diyor.

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer’de sahile gidip MOBESE çekimleri altında İngiliz elçi ile ızgara balık yemesini çatının çökmesinden daha büyük bir kusur olarak görüyoruz. Koyun muyuz!

Necati Doğru’nun yazısı