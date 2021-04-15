Necati Doğru: İbrahim Kalın bey, önce siz çıkın Eflatun’un mağarasından

İbrahim Kalın Bey!
Ne hoş yazmışsınız.
İnsan, hazzının, zevkinin, keyfinin ve lüks tüketiminin kölesi olunca; ufku kararır, görüşü kapanır ve insanlıktan çıkar Eflatun’un Mağarası’na hapis olur demişsiniz.
İbrahim Kalın bey!
Önce siz çıkın Eflatun’un Mağarası’ndan… Siz bırakın o haz veren, ufku karartan, görüşü kapatan ve insanı insan olmaktan çıkaran o lüks, pahalı Mercedes makam aracını ve kitabınızı partinizin genel başkanı Cumhurbaşkanı’na da verin okusun. Çünkü yoksullara sadaka olsun diye ‘patates, soğan dağıtımı’ başlayınca halk, “Patates- soğan güle güle Erdoğan” diye mani uydurup söylemeye başladı.
İbrahim Bey!
Sizin Mercedes!
Halkın dilinde mani oldu!