Necati Doğru: ‘Helalleşme niyeti’ en çok saray ve çevresinde panik yarattı

Büyük ekonomik çöküşün yaşandığı günlere rast getirilen “helalleşme niyeti” en çok saray ve çevresinde panik yarattı. Çok kızdılar. Sen kim… Helallik kim… Yerden yere vurmaktalar. Anlamaya çalışıyorum. Neden bu öfke!

Son belediye seçimleri yapılıp bitmişti. İstanbul Belediyesi’nde “atı alan Üsküdar’ı geçti hilesi” sökmemiş, İmamoğlu, oy farkını artırarak ikinci kez kazanmıştı. İktidar partisi AKP’nin 18 yıllık (başka bir hesaba göre 25 yıllık) kaleleri (Bursa hariç) muhalefete geçmişti. Oysa seçimler sırasında AKP sözcüleri ve cumhurbaşkanı, büyük şehirlerin seçmenine seslenerek; “muhalefete oy verirseniz sular akmaz… metrolar çalışmaz… çöpler alınmaz… elektrikler kesilir… Trafolar patlar… Çünkü seçilseler bile topal ördek olurlar…” korkutması yaratmaya çalışmıştı. Hatırlayınız. Korkutma tutmadı. Halk kararını vermişti. Değiştirecekti. Değiştirdi.

Necati Doğru’nun yazısı