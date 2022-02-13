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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Halk, ‘Çözerse yine Erdoğan çözer’ algısını da elektrik faturalarıyla birlikte yaktı

Özetle: Fatura Partisi kurulsa. ‘Erdoğan sebep, fatura sonuç’ diye afiş yapar. Miting yapar. Halk kararını verdi; “Yeni Bir Erdoğan” aramıyor. Halk krizi aşacak yeni bir düzen, yeni bir sistem, yeni bir ileri demokratik kurumlar uyumunu arıyor. Gören göz isterim. Halk, “Çözerse yine Erdoğan çözer” algısını da elektrik faturaları ile birlikte yaktı.

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