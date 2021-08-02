Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Erdoğan modeli bu yangınla iyice çöktü

THK’nın ormanı yakan, köy evlerini tutuşturan, hayvanları diri diri kavuran yangına su atabilecek durumda olan ve adına “Ateş Kuşları” verilmiş uçakları, 4900 litre su atabilir kapasiteliydi. Orman Bakanlığı (Oğul Pakdemirli dönemi) ihaleye 5.000 litre şartını koydu. Böylece 5 teneke su farkıyla sağlam uçaklar da ihale dışı bırakıldı. Atatürk’ün 96 yıl önce kurduğu Türk Hava Kurumu, batışa böyle terk edildi.

Siz de izlediniz, okudunuz: Üç gündür gazete ve TV’lerin “Türkiye’nin dikkatine getirmek istediği” haber buydu. Bence bu haberin başlığı eksik yazılıyor, haber kıyısından köşesinden dolaşılarak veriliyordu. Haberin başlığı: Atatürk kurdu. Erdoğan batırdı. Olmalıydı.


Erdoğan’ın “Atatürk’ün bıraktığı mirası, daha ileriye götürüp, geliştirerek büyütmek varken batırma modelini” seçmesi yeni bir haber değil, 20 yıldır uyguluyor. Erdoğan’ın modelinin gizli niyeti yangının alevinin ışığıyla insanlarımızın gözü önüne gelmiş oldu. Halkın gözünde Erdoğan modeli, bu yangınla iyice çöktü.

Necati Doğru’nun yazısı

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