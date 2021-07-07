Necati Doğru: Elde ne varsa yazlık ve kışlık sarayların yapıldığı dönemde satıldı

Elde ne varsa yazlık ve kışlık sarayların yapıldığı dönemde satıldı. Elde edilen 70- 80 milyar dolar özelleştirme geliri; “Reis’e Saray Düzeninin” har vurup, harman savurmasına yetmediği için bütçelerde delik büyük kaldı, yama hep küçük geldi. Ve telefon üzerinden, motorlu taşıt üzerinden, kolalı gazoz üzerinden, at yarışı, şans oyunu, sigara, rakı, benzin, mazot, elektrik, doğalgaz, tuzdan şekere, kitaptan deftere, yağdan peynire, bardaktan tabağa her tür mal üzerinden artırılan vergiler de deliği yamamaya yetmedi.
En son:
Elektriğe yine zam.
Doğalgaza yine zam.