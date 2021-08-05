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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: ‘Cumhurbaşkanının talimatıyla uçak almadık’ demek istedi

İşte eser ortada: Zurnayı en iyi ben çalarım. Davulu en iyi ben tokmaklarım. Sazın tellerine en iyi ben vururum. Trompeti en iyi ben üflerim. Piyanonun tuşlarına en iyi ben hükmederim. Tayyip Erdoğan’ın kurduğu “Talimat kölesi tek adam düzeni” her şeyin en iyisini tek adam bilir körlüğü ve köleliği üzerine kuruldu. Sonunda orman yakan düzene geldi dayandı.

Bekliyorum. Özeleştiri yapacak. “Yanıldım” diyecek Yanan ağaçların çıplak çığlıkları altında Orman Bakanı, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uçak alacağız…” dedi. Yani “Cumhurbaşkanının talimatıyla uçak almadık” demek istedi.


Necati Doğru’nun yazısı

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