Necati Doğru: Cumhurbaşkanı, acıyı yaşatan sizsiniz!

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Oteline yangın merdiveni yapmadan turizm yatırımcısı zengin işadamı, sözü dinlenen, herkesi hazır ola geçirip, belediyenin itfaiyeden sorumlu müdürüne “dilekçemi geri çektim” diyebilen bu otel sahibine, aynı zamanda devletin gücünü arkasına alacak devlet koltuğuna oturabilme fırsatını Cumhurbaşkanı vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı!

Acıyı yaşatan sizsiniz!

Önce siz istifa ediniz!

Anayasa Madde 8: Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa’ya ve Kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir diyor.

Siz sorumlusunuz.

Sayın Cumhurbaşkanı!

23 yıldır yönetimdesiniz.

Bakanları seçiyor ve atıyorsunuz. Ve her fırsatta; “Benim Bakanım… Benim Valim…Benim Belediye Başkanım” diye özellikle vurgu yapıyorsunuz. 36’sı çocuk 78 insanı yakan otel Bolu’da olduğu için Bolu İl Turizm Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü siz Cumhurbaşkanı’nın görevlendirdiği bakanlara bağlı çalışıyorlar. Sizin turizm bakanı olsun diye seçtiğiniz bakanınızın turizm şirketi ETS, yanmış insan eti yiyen duruma sokulmuş otele müşteri pazarladı ve yanan çocukların sırtından kazanç elde etti.

Necati Doğru’nun yazısı