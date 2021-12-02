Necati Doğru: Büyüye büyüye vatandaş ucuz ekmek peşine düştü neden?

Büyüye büyüye yoksul sayısı, işsiz sayısı ve devlete muhtaç garip sayısı niçin milyonlarca arttı? Büyüye büyüye esnafın dayanacak gücü kalmadı niçin? Büyüye büyüye vatandaş ucuz ekmek peşine düştü neden? Büyüye büyüye ucuz yağ, şeker kuyrukları ile benzin zammından bir depoluk olsun kurtulma kuyrukları uzadı, niçin? Büyüye büyüye Türkiye refah toplumları arasına giremedi neden? Büyüye büyüye döviz kuru patladığı için enflasyon alev oldu mutfakları yaktı niçin? Büyüye büyüye işçisini en ucuza çalıştıran ülke biz olduk, neden? Büyüye büyüye sonunda simit 3.5 TL’ye çıktı, niçin? Büyüye büyüye zengin ile fakir arasındaki uçurum çok açıldı, neden? Büyüye büyüye devlet parasını, kamu kaynağını çalma, çaldırma, rüşvet, kayırma, kollama, mafyayı baş tacı etme, ahlak çöküntüsü, din, Allah ve Peygamber, cami istismarı tarihte rastlanmayan çürüme dozuna ulaştı, neden?
SON HABERLER
‘Karakolda ölüm’: Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü Diken muhabiri Canan Coşkun’un
‘Gazetecilik ödülü’nü Diken muhabiri Canan Coşkun, Birol Yıldırım isimli özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul Esenyurt Polis Merkezi’nde öldürülmesine ilişkin bir dizi haberle aldı. Coşkun’un ödüle layık görülen haberleri bir fikri takip çalışması.
İstanbul’da enflasyon 18 yılın zirvesinde
İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı verilerine göre perakende fiyatlar gecen yıla göre yüzde 24,05 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 4,71 olarak kayıtlara geçti.
Altı parti anlaştı: Beş maddede ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’
‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ üzerine çalışan altı muhalefet partisi, beş ana başlık altında bir taslak metin hazırladı.
Bakanlığın asgari ücret anketi: İşverende 3,5-3,75, işçide 3,75-4 önde
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı bugün yaptı.
Benzinde indirim!
Benzinin litre fiyatında 58 kuruş indirim yapıldı.