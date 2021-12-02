Necati Doğru: Büyüye büyüye vatandaş ucuz ekmek peşine düştü neden?

Büyüye büyüye yoksul sayısı, işsiz sayısı ve devlete muhtaç garip sayısı niçin milyonlarca arttı? Büyüye büyüye esnafın dayanacak gücü kalmadı niçin? Büyüye büyüye vatandaş ucuz ekmek peşine düştü neden? Büyüye büyüye ucuz yağ, şeker kuyrukları ile benzin zammından bir depoluk olsun kurtulma kuyrukları uzadı, niçin? Büyüye büyüye Türkiye refah toplumları arasına giremedi neden? Büyüye büyüye döviz kuru patladığı için enflasyon alev oldu mutfakları yaktı niçin? Büyüye büyüye işçisini en ucuza çalıştıran ülke biz olduk, neden? Büyüye büyüye sonunda simit 3.5 TL’ye çıktı, niçin? Büyüye büyüye zengin ile fakir arasındaki uçurum çok açıldı, neden? Büyüye büyüye devlet parasını, kamu kaynağını çalma, çaldırma, rüşvet, kayırma, kollama, mafyayı baş tacı etme, ahlak çöküntüsü, din, Allah ve Peygamber, cami istismarı tarihte rastlanmayan çürüme dozuna ulaştı, neden?

Necati Doğru’nun yazısı