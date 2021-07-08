Necati Doğru: Bu yeni bir dip dalga

Reis’in kurduğu saray düzeni, türbanlı kadınlarca da en yüksek düzeyde eleştiri almaya başladı.
Bu yeni bir dip dalga.
Erkekler arkada suskun.
Kadınlar önde:
“Yeter artık” diyorlar.
Yeni dip dalga geldi.
Saray düzenini sallıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Reis’in kurduğu saray düzeni, türbanlı kadınlarca da en yüksek düzeyde eleştiri almaya başladı.
Bu yeni bir dip dalga.
Erkekler arkada suskun.
Kadınlar önde:
“Yeter artık” diyorlar.
Yeni dip dalga geldi.
Saray düzenini sallıyor.
Saldırganlığı doğal hak olarak gören ve uygulayan kişilerin tamamına yakını yeterince zeki, kurnaz, vicdan duygusu olmayan, ‘asıl kurban benim’ rolü sergileyerek çıkarlarını koruyan, birden fazla ağır kişilik bozukluğunun özelliklerine sahip pervert kişilik yapılarıdır.
Çiftlik Bank davası sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a tutuklama talep edildi.
Dijital bankacılık sistemlerindeki arıza nedeniyle ulaşılamayan Akbank, bugün sistemlerini devreye almayı hedeflediklerini duyurdu.
Marmara Üniversitesi, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere aşı zorunluluğu geleceğinin sinyalini verdi.
Boğaziçi Üniversitesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof.Dr.Melih Bulu’ya karşı direniş 27’nci haftası ve 185’inci gününde devam ediyor. 126’ıncı kez sırtını rektörlük binasına dönen akademisyenler, rektörlük binasının duvarına ‘kayyımlık’ yazılı kağıtlar yapıştırdı.