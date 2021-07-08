Necati Doğru: Bu yeni bir dip dalga

Boğaziçi Üniversitesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof.Dr.Melih Bulu’ya karşı direniş 27’nci haftası ve 185’inci gününde devam ediyor. 126’ıncı kez sırtını rektörlük binasına dönen akademisyenler, rektörlük binasının duvarına ‘kayyımlık’ yazılı kağıtlar yapıştırdı.