Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Bu yeni bir dip dalga

Reis’in kurduğu saray düzeni, türbanlı kadınlarca da en yüksek düzeyde eleştiri almaya başladı.

Bu yeni bir dip dalga.


Erkekler arkada suskun.

Kadınlar önde:

“Yeter artık” diyorlar.

Yeni dip dalga geldi.

Saray düzenini sallıyor.

Necati Doğru’nun yazısı

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