Necati Doğru: Allah’tan korkmuyorsan Papa’dan utan!

2014 yılında Papa Fransuva, Roma’dan kalkıp Türkiye’ye resmi bir ziyaret yapmaya gelmişti. İstanbul’da Fener Rum Patriği’ne alnını öptürdü. Ayasofya Camii’ni gezdi. Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanlığı sarayında; “Kutsiyetpenahları Papa Fransuva” hitabıyla karşılandı. Papa, Türkiye’ye geldiğinde bizimkilere; “Beni ağırlarken yatmam için çok lüks otel, binmem için çok lüks otomobil istemiyorum. Allah’ın gücüne gider” demişti ve bu isteği üzerine ona Türkiye’deki fabrikalarda üretilmiş ikinci el ucuzundan Renault Symbol bir otomobil tahsis edilmişti.

Bizim Diyanet İşleri Başkanı ise 2014 yılından beri makam aracı lüks pahalı ithal otomobilden iniyor, daha lüks ve daha pahalı ithal otomobile biniyor. En son Mekke’de de GMC marka SUV tipi bir makam aracı olduğu ortaya çıktı. Mekke’ye gittikçe buna biniyormuş. Aklımdan; “Allahtan korkmuyorsan Papa’dan utan” diye yazmak geçti.

Necati Doğru’nun yazısı