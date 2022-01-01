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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Allah Adem’i affetmedi, bakanı hiç affetmez

Hem yüksek faize ve hem yüksek döviz kuruna esir olmuş, sonun nasıl geleceğini kendilerinin de bilmediği bir köpük model yaratmanın kitleler üzerinde bıraktığı sancıları gizlemek için “Bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır!” diye seslenerek ve “şafi imamların üzerinden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 800 bin oy farkıyla seçilmiş koltuğundan hile ile indirme” girişimleri başlatarak yılı kapattılar.

Allah, Adem’i affetmedi. Bakanı hiç affetmez. İmamoğlu’nu halk seçti. İstanbul’u geri vermez. Yeni yıla umutla girdik.


Necati Doğru’nun yazısı

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