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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Ahmet Özer'in kullandığı; 'Adımız farklı. Soyadımız Türkiye' sloganı

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in kızı ve avukatı, babasını her ziyaret sonrası bütün Türkiye duysun diye açıklama yaptı ve “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sözü babamın seçimler sırasında kullandığı vatandaşa sesleniş sloganıydı” dedi.


Babamın sözü çalındı.

Hırsızlık var.

Ahmet Özer’in kullandığı; “Adımız farklı. Soyadımız Türkiye” sloganını; neredeyse birebir “intihal (fikir hırsızlığı)” yaparak; “Adımız Kardeşlik. Soyadımız Türkiye” diye bayram afişi yaptılar. Afişte parti başkanının büyük boy gülen portre fotoğrafını bastılar.

Kent duvarlarına astılar.

Görsün, seyretsin millet!

Necati Doğru’nun yazısı

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