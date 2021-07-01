Necati Doğru: 20 yıllık parantez kapanıyor

Laik, demokratik Cumhuriyeti bitirme hamlesinin 20 yıllık parantezi kapanıyor. Parantez kapanırken son manzara şöyle: Türkiye, Ortadoğu’da “menteşe devlet- köprü ülke” olarak kalmak yerine bölgesine yön veren, dünyanın ilk 10 büyüğü içine girecek ülke olacaktı. Dünyanın gözünde kara- kirli- haksız kazançları aklayan MAN Adası ile aynı düzeye indi. Türkiye, Afganistan bataklığında “havaalanı koruma nöbeti tutmaya uygun askeri güç olması teklif edilen ülke” haline getirildi.
Kara paracılar.
Devlet malı soyanlar.
Eroin baronları.
Arap zenginleri.
Karanlık oligarklar.
Mafya babaları, vergi kaçıranlar, kendilerine Türkiye’den yerli işbirlikçi bulup; iktidarın sık sık başvurduğu “Varlık Barışı” sabununu kir sökücü yaparak kara paralarını yıkar, aklar oldular.