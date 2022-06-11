Nebati, GES’te yıllık asgari getiriyi açıkladı: Yüzde 23,04

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘gelire endeksli senet’le (GES) ilgili olarak “Yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacak” dedi.

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Bakanlık, döviz kurlarını durdurabilmek için ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ yeni ‘önlem’i vatandaşlara sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) talep toplaması olarak duyurmuştu. Bakanlığın ilk açıklamasında GES’in getirisi, taban faizi ve vadesi hakkında bir bilgi yer almamıştı, senetlerin endeksleneceği gelirler de belirtilmemişti. Aynı zamanda vade ve getiri oranıyla ilgili bilgilendirme de yoktu.

‘Bileşik getiri yüzde 23,04 olacak’

Gaziantep’teki bir otelde düzenlenen A Para Sohbetleri Programı’nda konuşan Nebati, GES’le ilgili olarak şunları söyledi: “Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak olup, bankalarımız aracılıyla 15 Haziran’dan itibaren talep toplanmaya başlanacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Haziran ayında yapılacak ihraçta yıllık bileşik getiri yüzde 23,04 olacaktır. Üç ayda bir ödenecek kupon getirileri için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşlarımızın gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır. Bununla birlikte, GES’lere konu kamu iktisadi teşebbüslerinden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılarına ilave getiri de sunabilecektir. Ayrıca, fiyat istikrarını desteklemek ve kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla tüketici kredilerine yönelik makro ihtiyati politikalarda sıkılaşmaya gidilmiştir. Kredilerin selektif bir şekilde üretim ve ihracatta kullanılmasında politikalarımızda herhangi bir değişim yoktur.”