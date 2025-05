NBA play-off'ları: Alperen Şengün'lü Rockets elendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’larında Alperen Şengün’lü Houston Rockets, Golden State Warriors’a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.

NBA play-off’larında iki maç oynandı. Rockets, Batı Konferansı ilk tur serisi 7’nci maçında Warriors’ı konuk etti.

Warriors’ta Buddy Hield 33 sayı, üç ribaunt, üç asist, Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaunt, yedi asist, Jimmy Butler 20 sayı, sekiz ribaunt, yedi asist ve Draymond Green 16 sayı, altı ribaunt, beş asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets’ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 14 ribaunt, beş asist, bir top çalma ve bir blokla oynadı. Amen Thompson’ın 24 sayı, dokuz ribauntla mücadele ettiği ev sahibi ekipte Fred VanVleet de 17 sayı, yedi ribaunt üretti.

Seriyi 4-3 kazanan Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves’la eşleşti.

Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Cleveland Cavaliers’ı 121-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

