Nazım Alpman: Yurt sorunu ‘polisiye bir önlemle’ şıp diye çözülüverdi, çünkü Erdoğan devreye girdi

Öğrenci yurtlarından sorumlu genel müdür ile iktidar partisinin üst düzey yöneticisi düz bir yolda kafa kafaya çarpışmış otomobiller gibi olmuşlardı.

Ülkenin bütün dertlerinden sorumlu bir numaralı kişisi, yine iş başa düştü dercesine, konuyu ele aldı. Kendine özgü adaletli bir şekilde eylemci öğrencilere şefkatle yaklaştı:

-Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan! Öğrencilikle ilgisi olmayan kişileri bankların üzerinde yatırarak Türkiye’de yurt yokmuş gibi görüntü yaratıyorlar!

Bu konuşmadan sonra sorun çözüldü!

Polis parklara girdi. Ne kadar genç varsa hepsini gözaltına aldı. Böylece gece parkta oturmak da yasadışı eylem haline geldi!

Muhalif çevreler sıklıkla olur olmaz konularda “Bu işler polisiye önlemlerle çözülmez” diye ulu orta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin (Tek Adam Rejimi) yarattığı sorunları eleştiriyorlar.

Halbuki yurt sorunu görüldüğü gibi “polisiye bir önlemle” şıp diye çözülüverdi!

Çünkü Erdoğan devreye girdi.

Nazım Alpman’ın yazısı