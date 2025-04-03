Nazım Alpman: AKP özgüvenini kaybetti

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AKP özgüvenini kaybetti. Artık seçim kazanacağına inanmıyor. Kazanacak olanları tasfiye ederek iktidarını sürdüreceğini düşünüyor. Daha önce de yazmıştım. Tayyip Erdoğan başbakan olarak ilk demecini 2003’te Akşam gazetesinden Şakir Süter’e vermişti. Şakir’in sorusu üzerine de tahmini iktidar süresini açıklamıştı: Üç dönem hedefliyoruz. Zaten hedeflerini hayata geçirmek için bir partiye üç dönem yeter! Erdoğan bile siyasi ömrünü 15 yıl olarak öngörmüştü. Ama kader ‘kısmet’ AKP’yi 20 yılın ötesine taşıdı. Ayrıca iktidarda olmanın lezzeti bir başka idi.

AKP iktidardan ayrılmak istemiyor. Ama artık yapacağı hiçbir şey kalmadı, baskıdan başka… Siyasi rakiplerini hapse atınca halkın alım gücü yükseliyor mu? Dünyada örnekleri çoktur. Ömrünü tamamlamış her iktidar, baskı, şiddet ve zorbalık yoluna girer. Tepkileri bu şekilde gerileteceğini hesaplar. Ama bu hesapların hiçbiri tutmaz.

19 Mart’ta başlayan yeni süreç baskı politikalarıyla sönümlenecek gibi görünmüyor. Çünkü bu sefer ortaya çıkan tepki iktidarı darmadağın etti. Tam olarak neye karar vereceklerini bilemiyorlar. Son derece pasif bir itaatsizlik eylemi olan ‘2 Nisan alışveriş boykotu’ karşısında bile elleri ayaklarına dolaştı. Bir yandan savcıları devreye sokarak “Canınıza okuruz” dediler. Diğer yandan “Ekonomiye yazık oluyor” gibi mağduriyet makamından gözyaşı döktüler.

Nazım Alpman’ın yazısı