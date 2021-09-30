Navigasyona uyup merdivenli sokağa girince aracıyla takla attı

İstanbul’da navigasyonun yönlendirmesine uyarak merdivenli sokağa giren sürücü aracıyla birden fazla takla attı. Otomobili duvara çarparak duran sürücü yara almadı.

Fotoğraf: DHA

Navigasyonların doğru konumlandırılmaması, çevrimdışı kullanılması ve henüz bazı yolların tanımlanmaması kazalara yol açabiliyor. Üsküdar’da yabancı plakalı bir TIR, girdiği ara sokakta sıkışmış ve ekiplerin çalışması sonrası çıkarılabilmişti.

Buna benzer bir olay bu sefer Ümraniye ilçesinde yaşandı. Dün, saat 19:00 sıralarında Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak’ta meydana gelen kazada Osman Karaoğlan, otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak’a girdi. Sokaktaki merdivenleri fark edemeyen Karaoğlan’ın kullandığı otomobil, taklalar atarak duvara çarptı.

Karaoğlan yaşananları DHA’ya anlattı: “Üst sokaktan gelirken navigasyon bana sağa dönüş gösterdi. Yani burayı yol olarak gösterdi. Ben de sağa döndüm. Döndükten sonra merdivenli bir yol görüyorsunuz zaten burası. Takla ata ata aracımla beraber inmeye başladım. En son duvara çarpıp durdum. Aracın içinde kafamı korudum bir şey olmasın diye. Sonra camdan çıkmaya çalıştım kendi başıma. Allah’a şükür burnum kanamadan çıktım. Ama sokak olarak gözüküyordu. Herhangi bir girilmez ibaresi de yok”.