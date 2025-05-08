NATO tarihinde ilk: Türkiye karargahta direktör seviyesinde temsil edilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin NATO tarihinde ilk defa, Brüksel’deki Uluslararası Askeri Karargah’ta direktör seviyesinde temsil edileceğini duyurdu.

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Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı ‘İşbirliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

* NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı’nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip ‘İşbirliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir.

* Generalimiz görevi boyunca NATO’nun ortaklık ülkeleri ve uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO’nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir.

* Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve ittifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

* Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, ittifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir.