NATO tarihinde ilk: Türkiye karargahta direktör seviyesinde temsil edilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin NATO tarihinde ilk defa, Brüksel’deki Uluslararası Askeri Karargah’ta direktör seviyesinde temsil edileceğini duyurdu.
Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı ‘İşbirliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı:
* NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı’nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip ‘İşbirliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir.
* Generalimiz görevi boyunca NATO’nun ortaklık ülkeleri ve uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi, NATO kapasite inşasına yönelik askeri politikaların geliştirilmesi, NATO’nun sınırlarının ötesinden istikrarın tesis edilmesi alanlarında kritik görevler üstlenecektir.
* Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve ittifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.
* Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olarak, ittifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir.