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Yaramazlara biraz batar!

NATO: Rusya durmuyor, saldırılar artacak


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın çekildiğine dair işaret görmediklerini, saldırılarını artırmasını beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

İki gün önce İstanbul’da Ukrayna heyetiyle görüşmelere katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıklamıştı.


Dün de sivillerin Mariupol’den çıkışı için insani ateşkes ilan edilmişti.

Rusya’nın Kiev civarında ve Ukrayna’nın kuzeyinde saldırılarını azaltacağına yönelik açıklamaları duyduklarını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Rusya niyeti konusunda defalarca yalan söyledi. Rusya’yı söylemleriyle değil, eylemleriyle değerlendiriyoruz” dedi.

Stoltenberg şöyle devam etti: “İstihbaratımıza göre, Rus unsurları geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor. Rusya yeniden toplanıyor, yeniden ikmal yapıyor ve Donbas bölgesinde saldırısını tahkim ediyor. Aynı zamanda Rusya, Kiev ve diğer şehirler üzerinde baskısını devam ettiriyor. Bu nedenle daha fazla acıya sebep olacak daha fazla saldırı bekleyebiliriz.”

Rusya’nın krizin çözümü için neredeyse hiç siyasi irade göstermediğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya’yı bir kez daha savaşı durdurmaya ve diyaloğa davet etti.

Stoltenberg, bir soru üzerine Ukrayna’ya NATO müttefiklerinin desteğinin süreceğini belirterek, “Ukrayna’ya gerektiği süre içinde silah desteği sağlamaya devam etmeliyiz” dedi.

Stoltenberg, savaşın sonlandırılması için her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bu kapsamda Türkiye’ye Ukrayna’yla Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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