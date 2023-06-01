NATO genel sekreteri, İsveç için Ankara’ya gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in NATO üyeliğini konuşmak için yakında Ankara’ya geleceğini dile getirdi.

Jens Stoltenberg. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere yakında Ankara’ya gideceğini söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da iki gün önce, ülkesinin Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak “Şimdi karar vermelerini bekliyoruz” demişti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu.

Bir ülkenin NATO’ya girebilmesi için mevcut tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Macaristan ve Türkiye’yse henüz İsveç’in üyeliğini onaylamadı.