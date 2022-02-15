NATO, Avrupa’da askeri varlığını artırmayı görüşecek

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Avrupa’nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşmek üzere toplanacak.

NATO, ABD’nin aylardır süren ve kanıta dayanmayan ‘Rusya, Ukrayna’ya saldıracak’ açıklamaları eşliğinde son aylarda doğudaki Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’da hava, deniz ve kara varlığını kuvvetlendirmişti.

İttifakın Baltık ülkeleri ve Polonya’da bulunan Geliştirilmiş İleri Mevcudiyeti kapsamındaki dört muharip birlikte görevli asker sayısı, birkaç haftada 4 binden 5 bine çıkarıldı.

Danimarka, Hollanda, İspanya, ABD ve İngiltere’nin gönderdiği savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla bu bölgedeki mevcudiyet artırıldı.

Ayrıca Romanya ve Bulgaristan’da son haftalarda NATO ülkelerinin asker ve savaş uçağı sayıları arttı. Bu iki ülkedeki askeri takviyeleri başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya ve İspanya yapmış durumda. Romanya’da halen NATO ülkelerine mensup 2 binden fazla asker bulunuyor.

16-17 Şubat’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında yapılacak toplantıdaysa yapılan bu askeri yığınağın uzun süreli olması konusu tartışılacak. Toplantıda bir araya gelecek bakanların gündeminde Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması ve ittifakın bu nedenle artan gerilime karşı neler yapacağı bulunuyor.