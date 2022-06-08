Nasuhi Güngör: Tam üyelik olur, yeni bir ilişki modeli olur, tartışabiliriz

Türkiye’nin kuşkusuz ele alması gereken önemli konular var. Bunları tartışmaktan korkmayalım. Tıpkı AK Parti’nin ilk dönemlerinde yapıldığı gibi.

Ama AB’yi sözde yönlendiren aklın da koca Avrupa’yı nereye getirdiği ortada. Joe Biden bitti deyince biten Kuzey Akım 2 değildi sadece. Hani bağımsız Avrupa fikri nerede? Savunması, ordusu? Hepsi ABD ve Brexit sonrası üzerinden yükünü atan Birleşik Krallık eliyle bir anda çöpe gitti. Hiç öyle tepeden bakışlarla, dünyanın nereye gittiğinden habersiz yaklaşımlarla raporlar filan yayınlamasınlar.

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmak herkesin yararına. Türkiye, AB üyesi olsaydı, ellerinin ne kadar güçlü olacağını bugün bile anlamıyorlar.

Tam üyelik olur, yeni bir ilişki modeli olur, tartışabiliriz. Ama Berlin, Paris ve Roma bu körlükten bir an önce kurtulmalı. Türkiye’nin de süreçte atması gereken adımlar var.

Nasuhi Güngör’ün yazısı