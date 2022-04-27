Nasuhi Güngör: Rusya, Türkiye’nin duruşuna bayılıyor filan değil

Türkiye’nin rolü, Suriye’ye yönelik (asker taşıma) uçuş yasağına ve benzeri politikalarına rağmen Rusya için stratejik önemde.

Benzeri bir durum, çok daha fazlasıyla Türkiye ve Batı ittifakı arasındaki yeni süreçler için de geçerli.

Uluslararası ilişkiler, tarafların her zaman severek ya da isteyerek yer aldığı zeminlerde şekillenmez.

Rusya, Türkiye’nin duruşuna bayılıyor filan değil. O zemine ve pencereye şiddetle ihtiyacı var.

Küresel ölçekte devam eden savaşın diğer tarafı için de durum böyle. Belki fark yukarıda dile getirdiğim noktada. Batı için Rusya öncelikli ve acil gündem.

Buna dair kendisine alan açacak her katkıya neredeyse şart koşmadan destek veriyor. En azından belli başlıkları öteliyor.

Nasuhi Güngör’ün yazısı