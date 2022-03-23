Nasuhi Güngör: Küçük partiler, ‘altın hisse’ avantajını kaybetti

Yeni teklif yasalaştığı takdirde, küçük partilerin büyük partilerin listesinden seçime girmeleri kendileri için daha akılcı bir tercih olacak. Ancak bu durum yeni müzakereler ve yeni dengeler oluşturmayı gerektiriyor.

Küçük partiler, “altın hisse” avantajını kaybettiler. Yeni bir ittifakta, yüzde 7’yi aşmayı deneyebilirler mi, henüz buna dair bir işaret yok.

Öte yandan önemli bir sorunun cevabı hala yok.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Millet İttifakı tarafı, acelemiz yok diyor. Ancak saha ısındıkça işlerin seyri değişebilir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı, en azından kendi çevresi ve partisinin bir bölümü tarafından kuvvetle isteniyor.

“Bir bölümü” neden, gayet açık. CHP’de ismi hep gündemde olan ve aday olmayacağına dair bir beyanda bulunmayan Ekrem İmamoğlu faktörü var.

Nasuhi Güngör’ün yazısı