Nasıl olsa garanti var: Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar mağdurlarına ücret iadesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak’taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti.

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Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin, kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade ettiği bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun işletmecileri muhalefetin ‘Beşli çete’ diye adlandırdığı iktidara yakın inşaat şirketlerince yürütülüyor. KMO’nun Anadolu Yakası kısmını Limak ve Cengiz, Avrupa Yakası kısmınıysa Kolin ve Kalyon işletiyor.

İstanbul’da geçen hafta yoğun kar yağması nedeniyle birçok yol ulaşıma kapanmıştı. Hükümetle CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yolların açık tutulması sorumluluğu konusunda tartışma yaşanmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu gibi kamu özel işbirliği modeliyle yürütülen projelerde işletici firmalara araç geçiş sayısı gibi çeşitli garantiler veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.