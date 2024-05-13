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Yaramazlara biraz batar!

NASA’ya Boeing uyarısı

NASA’ya uzay misyonu için parça tedarik eden ValveTech, Boeing Starliner roketinin ilk fırlatması öncesinde uyarıda bulundu. Şirket, ‘felaketle sonuçlanacak bir şey yaşanmadan’ güvenlik kontrollerini iki katına çıkarmaya ve protokolleri yeniden incelemeye çağırdı.

Fotoğraf: Wikipedia


Starliner, insanları Uluslararası Uzay İstasyonu’na ve alçak Dünya yörüngesindeki noktalara götürüp geri getirmek üzere tasarlanmıştı. 6 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan fırlatma, teknik bir sorun nedeniyle kalkıştan iki saat önce iptal edilmişti.

ValveTech başkanı Erin Faville, “Değerli bir NASA ortağı ve valf uzmanları olarak, fırlatma rampasında meydana gelebilecek bir felaket riski nedeniyle ikinci bir fırlatma girişiminde bulunulmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

TRT Haber’in aktardığına göre valfte sızıntı olduğunu gösteren bir ses, kalkıştan dakikalar önce Starliner’ın yanından geçen biri tarafından fark edilmişti. Bu ses, vananın kullanım ömrünün dolduğunu gösteriyor olabilir.

Faville, NASA’yı ‘astronotların ve yerdeki insanların başına bir felaket gelmeden Starliner’ın güvenli olduğunu garantiye almak için güvenlik protokollerini iki katına çıkarmaya ve protokollerini yeniden incelemeye’ çağırdı.

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